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24 июля 2026 в 01:45

Украинцы вышли на улицы из-за отставки министра обороны

Жители Киева, Харькова и Львова вышли на акции протеста из-за Федорова

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В нескольких украинских городах — Киеве, Харькове и Львове — состоялись акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, сообщает издание «Страна.ua». Участники акций вышли на так называемый «картонный Майдан» с плакатами «Верните Федорова» и требованиями отменить решение о его увольнении.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив вакантными кресла глав МИД и Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил о намерении сменить правительство и отправить Федорова в отставку. Это вызвало волну недовольства — в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского.

На этой неделе президент назначил Михаила Драпатого новым командующим объединенными силами ВСУ. Кадровые перестановки в силовом блоке продолжаются, что говорит о поиске новой управленческой модели в условиях затяжного кризиса.

Ранее сообщалось, что Федоров намерен развивать собственную политическую карьеру, полностью дистанцируясь от главы государства и его окружения. Политолог Михаил Павлив предположил, что политику не стоит надеяться на возвращение прежнего влияния. Он добавил, что все текущие действия бывшего главы Минобороны Украины направлены исключительно на раскрутку личного электорального рейтинга.

Европа
Украина
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отставки
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