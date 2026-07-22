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22 июля 2026 в 12:06

Политолог раскрыл план Федорова после отставки

Политолог Павлив: Федоров будет развивать политическую карьеру без Зеленского

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров намерен развивать собственную политическую карьеру, полностью дистанцируясь от главы государства Владимира Зеленского и его окружения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, политику не стоит надеяться на возвращение прежнего влияния. Он добавил, что все текущие действия бывшего главы Минобороны Украины направлены исключительно на раскрутку личного электорального рейтинга.

Федорову не вернут прежнее влияние, потому что у него идет раскрутка политической карьеры, отстроенная от Зеленского и его команды. Предложений от президента Украины на сегодняшний день нет, либо Федоров от них отказывается. Эти протесты используются для раскрутки его личного, уже электорального рейтинга. А то, что Зеленский пошел на нарушение конституции и законодательства в истории с отставкой Александра Сырского (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru) и назначением на его должность Михаила Драпатого — это показатель, что президент Украины боится и дает слабину. Федоров и так получит все, что нужно. Речь идет о контрактах, об огромных, многомиллиардных заказах Минобороны, — пояснил Павлив.

Ранее сообщалось, что Федоров отказался от предложений Зеленского занять новую должность в руководстве государства. По мнению журналистов, экс-глава Минобороны Украины до сих пор не понимает, за что его уволили из ведомства.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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