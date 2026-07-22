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22 июля 2026 в 11:56

Раскрыт ответ экс-министра обороны Украины Федорова Зеленскому

«Украинская правда» сообщила, что Федоров отказался от предложения Зеленского

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложений президента страны Владимира Зеленского занять новую должность в руководстве государства, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента. По данным издания, экс-глава военного ведомства до сих пор не понимает, за что его уволили из МО.

Зеленский предлагал Федорову различные должности, в том числе вице-премьера. Согласно информации газеты, глава Украины хотел бы видеть бывшего чиновника в должности, связанной с технологическим направлением. В то же время Федоров подметил, что реализовать его стратегию борьбы с Россией невозможно без полномочий, доступных в Минобороны.

Экс-министр обороны посоветовал сразу включить в совместную работу бывшую команду ведомства с новым главкомом Украины Михаилом Драпатым. С его слов, новым людям потребуются месяцы, чтобы вникнуть во все процессы.

Ранее стало известно, что Зеленский встретился с Федоровым на фоне протестов населения по поводу его отставки. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что эта встреча «уже фактически решающая».

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