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08 июля 2026 в 18:00

Названа причина, по которой Трамп заявил о передаче лицензий Patriot Киеву

Политолог Дубравский: Трамп пытается повысить ставки перед звонком Путину

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о передаче лицензий на производство ЗРК Patriot Украине, стремится повысить ставки перед звонком президенту России Владимиру Путину, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, ранее американский лидер уже использовал подобный прием перед беседой с главой РФ.

Трамп сейчас идет, как он сам сказал, на эскалацию ради мира. Но основная цель [заявления о передаче Украине лицензии на производство ракет Patriot] примерно такая же, как была в 2025 году. Трамп тогда точно так же говорил о Patriot перед созвоном с Владимиром Путиным. Дальше пошел переговорный процесс. Поэтому я бы предположил, что Трамп поднимает ставки перед созвоном с Путиным. Возможно, одной из тем диалога станет трехсторонняя встреча где-то в Европе. Но риторически это выглядит совершенно иначе, поскольку рядом с ним сидел Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), и было видно, что эмоционально они будто стали чуть ближе друг другу. То есть это выглядело именно как совместное заявление, — высказался Дубравский.

Ранее на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп объявил о намерении США предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Американский президент назвал это хорошей новостью.

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