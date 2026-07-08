Названа причина, по которой Трамп заявил о передаче лицензий Patriot Киеву

Глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о передаче лицензий на производство ЗРК Patriot Украине, стремится повысить ставки перед звонком президенту России Владимиру Путину, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, ранее американский лидер уже использовал подобный прием перед беседой с главой РФ.

Трамп сейчас идет, как он сам сказал, на эскалацию ради мира. Но основная цель [заявления о передаче Украине лицензии на производство ракет Patriot] примерно такая же, как была в 2025 году. Трамп тогда точно так же говорил о Patriot перед созвоном с Владимиром Путиным. Дальше пошел переговорный процесс. Поэтому я бы предположил, что Трамп поднимает ставки перед созвоном с Путиным. Возможно, одной из тем диалога станет трехсторонняя встреча где-то в Европе. Но риторически это выглядит совершенно иначе, поскольку рядом с ним сидел Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), и было видно, что эмоционально они будто стали чуть ближе друг другу. То есть это выглядело именно как совместное заявление, — высказался Дубравский.

Ранее на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп объявил о намерении США предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Американский президент назвал это хорошей новостью.