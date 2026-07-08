Трамп сделал резонансное заявление об оружии для Украины Трамп пообещал Зеленскому передать лицензию на производство ЗРК Patriot

США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции. Американский лидер назвал это хорошей новостью, передает YouTube-канал Белого дома.

Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил на переговорах с Зеленским, что за последние недели в урегулировании кризиса достигнут заметный прогресс. Именно так американский президент оценил усилия по завершению противостояния.

До этого украинские чиновники сообщили, что перед саммитом НАТО Киев отклонил мирный план президента США, состоящий из 28 пунктов, и потребовал более приемлемых условий соглашения. Украинская сторона рассчитывает на пересмотр параметров договоренностей в связи с изменившейся ситуацией на фронте.

Также глава США на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что завершение кризиса на Украине в настоящее время маловероятно, однако именно в такие периоды часто происходят прорывы в урегулировании. Он выразил надежду, что противостояние завершится в обозримом будущем.