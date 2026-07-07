Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине Трамп: мир на Украине, может, маловероятен, но есть надежда на его наступление

Мир на Украине в данный момент маловероятен, но именно в такие моменты часто происходит урегулирование конфликта, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил надежду, что противостояние завершится в ближайшем будущем, пишет ТАСС.

Сейчас это кажется маловероятным, но иногда во время войн это происходит, когда наименее вероятно. Я думаю, что мы урегулируем это (конфликт на Украине. — NEWS.ru), надеюсь, что скоро, — заявил Трамп.

Глава Белого дома и ранее делал подобные утверждения. Так, он говорил, что решение украинского вопроса намного ближе, чем принято считать. По его словам, наблюдается значительный прогресс.

Трамп также заявил, что и Россия, и Украина хотят достичь мира. Он отметил, что переговоры об урегулировании конфликта продолжаются. Американский лидер положительно оценил телефонный разговор, который он провел с президентом РФ Владимиром Путиным 4 июля.