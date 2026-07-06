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06 июля 2026 в 17:13

«Переговоры идут»: Трамп рассказал о диалоге России и Украины

Трамп заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
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Россия и Украина хотят завершить конфликт, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, которые передает РИА Новости, переговоры о мирном урегулировании продолжаются.

[Президент России Владимир Путин] хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры, — сказал он.

Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 4 июля, назвав его хорошим. Кроме того, он отметил, что обсудит ситуацию на саммите НАТО, и выразил уверенность в достижения урегулирования.

Также Трамп заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас намного ближе, чем принято считать. По словам американского лидера, в последнее время наблюдается значительный прогресс в этом вопросе.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп продолжат диалог в ближайшее время.

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Дональд Трамп
Россия
Украина
мирные переговоры
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