«Переговоры идут»: Трамп рассказал о диалоге России и Украины Трамп заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликт

Россия и Украина хотят завершить конфликт, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, которые передает РИА Новости, переговоры о мирном урегулировании продолжаются.

[Президент России Владимир Путин] хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры, — сказал он.

Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 4 июля, назвав его хорошим. Кроме того, он отметил, что обсудит ситуацию на саммите НАТО, и выразил уверенность в достижения урегулирования.

Также Трамп заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас намного ближе, чем принято считать. По словам американского лидера, в последнее время наблюдается значительный прогресс в этом вопросе.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп продолжат диалог в ближайшее время.