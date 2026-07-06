Трамп заявил о скором наступлении мира на Украине

Трамп заявил о скором наступлении мира на Украине Трамп: завершение конфликта на Украине ближе, чем считают многие

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас намного ближе, чем принято считать. По словам американского лидера, в последнее время наблюдается значительный прогресс в этом вопросе.

Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США помогают Украине прокладывать маршруты ВСУ для атак РФ. По данным высокопоставленных украинских чиновников, возобновление трехсторонних переговоров по мирному урегулированию считается маловероятным до конца лета.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала, что Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он отметил, что Украина и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».