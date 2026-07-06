Вооруженные силы Украины используют разведданные США при построении маршрутов беспилотников для атак по российским объектам, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. При этом, по словам источников газеты, возобновление трехсторонних переговоров по мирному урегулированию считается маловероятным до конца лета.

В материале также приводятся данные о позиции США по вопросу поддержки Украины. В частности, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон оказывает Киеву разведывательную помощь и не занимает роль беспристрастного посредника.

Ранее прзидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Российский лидер лично поздравил Трампа с Днем независимости США. Он поднял тему Киева, отметив, что Украина и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».