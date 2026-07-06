Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 01:23

США помогают Украине прокладывать маршруты ВСУ для атак РФ

FT: ВСУ строят маршруты БПЛА по данным разведки США

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины используют разведданные США при построении маршрутов беспилотников для атак по российским объектам, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. При этом, по словам источников газеты, возобновление трехсторонних переговоров по мирному урегулированию считается маловероятным до конца лета.

В материале также приводятся данные о позиции США по вопросу поддержки Украины. В частности, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон оказывает Киеву разведывательную помощь и не занимает роль беспристрастного посредника.

Ранее прзидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Российский лидер лично поздравил Трампа с Днем независимости США. Он поднял тему Киева, отметив, что Украина и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».

США
Украина
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.