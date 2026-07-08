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08 июля 2026 в 16:06

«Большой прогресс»: Трамп раскрыл, почему СВО стала ближе к завершению

Трамп заявил, что в урегулировании на Украине достигнут большой прогресс

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Большой прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине достигнут за последние несколько недель, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Как передает Reuters, именно так он прокомментировал попытки мирного завершения кризиса.

Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет, — указал американский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживала мирные инициативы президента США по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Анкара использует каналы связи с Россией для содействия мирному урегулированию.

Кроме того, первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что Зеленский мог отвергнуть мирный план Трампа по урегулированию конфликта с Россией, продемонстрировав полную недоговороспособность. Она отметила, что такой шаг со стороны Киева свидетельствовал об утрате связи с действительностью.

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