«Большой прогресс»: Трамп раскрыл, почему СВО стала ближе к завершению Трамп заявил, что в урегулировании на Украине достигнут большой прогресс

Большой прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине достигнут за последние несколько недель, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Как передает Reuters, именно так он прокомментировал попытки мирного завершения кризиса.

Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет, — указал американский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживала мирные инициативы президента США по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Анкара использует каналы связи с Россией для содействия мирному урегулированию.

Кроме того, первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что Зеленский мог отвергнуть мирный план Трампа по урегулированию конфликта с Россией, продемонстрировав полную недоговороспособность. Она отметила, что такой шаг со стороны Киева свидетельствовал об утрате связи с действительностью.