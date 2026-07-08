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08 июля 2026 в 12:31

Турция поддержала стремления Трампа по Украине

Эрдоган: Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press
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Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, заявил президент ближневосточной страны Реджеп Тайип Эрдоган на 36-м саммите глав государств и правительств стран НАТО. По его словам, которые передает издание Milliyet, государство использует каналы связи с Россией для урегулирования конфликта.

Уважаемые коллеги, я разделяю позицию господина Трампа о мире на Украине и заявляю о нашей поддержке инициативы по составлению списков приоритетных потребностей Украины. <...> Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи таким образом, чтобы направить Россию к мирному урегулированию конфликта, — заявил лидер Турции.

Эрдоган также похвалил позицию Трампа в решении иранского вопроса. Он добавил, что ближневосточная страна готова внести свой вклад в разминирование Ормузского пролива.

Ранее глава Белого дома заявил, что при Эрдогане Турция стала значительной военной силой. Трамп отметил, что у страны «много замечательных военных» и «много военной техники».

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