Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане Трамп: при Эрдогане Турция превратилась в военную силу

При президенте Реджепе Эрдогане Турция превратилась в военную силу, с которой надо считаться, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, которые приводит ТАСС, у Анкары «много замечательных военных» и «много военной техники».

При этом президенте Турция стала очень мощным государством в военном отношении. <…> С ними нужно считаться, — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в аэропорт Анкары для встречи Трампа, самолет которого совершил посадку в столице Турции. Эрдоган приветствовал Трампа у президентского лайнера. После лидеры направились к зданию терминала. Глава Белого дома проследует в президентский комплекс Бештепе для двусторонних переговоров. Вечером Трамп примет участие в официальном ужине с лидерами государств — членов НАТО, который открывает саммит Альянса в Анкаре.

До этого стало известно, что власти США ожидают обсуждения вопросов безопасности в Ормузском проливе на саммите НАТО в Анкаре. По данным источника CNN, главный посыл администрации американского лидера государствам — членам Альянса по-прежнему сосредоточен на увеличении оборонных расходов и повышении боеготовности. Он уточнил, что ряд союзников по Североатлантическому альянсу готов внести свой вклад в обеспечение безопасности на море.