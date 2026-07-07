Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:06

Названа одна из главных тем, которую США хотят обсудить на саммите НАТО

CNN: США хотят обсудить на саммите НАТО вопрос безопасности в Ормузском проливе

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти США ожидают, что на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждаться вопросы безопасности в Ормузском проливе, передает CNN со ссылкой на источник. По его словам, главный посыл администрации американского лидера Дональда Трампа государствам — членам Альянса по-прежнему сосредоточен на увеличении оборонных расходов и повышении боеготовности.

Я абсолютно уверен, что Ормузский пролив и обеспечение безопасности морского судоходства в этом районе станут предметом обсуждения, — отметил информатор.

Он уточнил, что ряд союзников по Североатлантическому альянсу готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности на море. Однако у многих из них нет необходимых кораблей или ресурсов, чтобы принять значимое участие в этих усилиях, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Катару танкер Al-Raqayat был атакован после попытки пройти через Ормузский пролив. Судно двигалось под охраной ВМС США. С танкером выходили на связь, но экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения.

До этого стало известно, что Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении». В связи с этим у государств — членов Альянса нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко.

США
Анкара
Ормузский пролив
Дональд Трамп
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.