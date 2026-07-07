Названа одна из главных тем, которую США хотят обсудить на саммите НАТО

Названа одна из главных тем, которую США хотят обсудить на саммите НАТО CNN: США хотят обсудить на саммите НАТО вопрос безопасности в Ормузском проливе

Власти США ожидают, что на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждаться вопросы безопасности в Ормузском проливе, передает CNN со ссылкой на источник. По его словам, главный посыл администрации американского лидера Дональда Трампа государствам — членам Альянса по-прежнему сосредоточен на увеличении оборонных расходов и повышении боеготовности.

Я абсолютно уверен, что Ормузский пролив и обеспечение безопасности морского судоходства в этом районе станут предметом обсуждения, — отметил информатор.

Он уточнил, что ряд союзников по Североатлантическому альянсу готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности на море. Однако у многих из них нет необходимых кораблей или ресурсов, чтобы принять значимое участие в этих усилиях, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Катару танкер Al-Raqayat был атакован после попытки пройти через Ормузский пролив. Судно двигалось под охраной ВМС США. С танкером выходили на связь, но экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения.

До этого стало известно, что Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении». В связи с этим у государств — членов Альянса нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко.