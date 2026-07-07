Танкер «заручился поддержкой» военных и попытался пересечь Ормузский пролив

Принадлежащий Катару танкер Al-Raqayat был атакован после попытки пройти через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на собственные источники. Он двигался под охраной ВМС США.

Сообщается, что с танкером выходили на связь. Однако экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения.

Ранее сообщалось, что не менее пяти судов изменили маршрут у входа в Ормузский пролив и отказались от его пересечения. Речь шла о двух автомобилевозах, танкере-химовозе, судне для перевозки нефтепродуктов и сухогрузе. Суда несколько раз меняли курс, после чего экипажи приняли решение не продолжать движение по направлению к проливу.

Кроме того, замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран предупредил Францию и Великобританию о том, что размещение военных в Ормузском проливе неприемлемо. Дипломат отметил, что поводом для реакции стала декларация Лондона и Парижа о готовности поддержать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что его страна и Оман договорились совместно участвовать в разминировании Ормузского пролива. Он добавил, что государства продолжат работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке.