«Скверное настроение»: в НАТО испугались срыва саммита из-за гнева Трампа

Президент США Дональд Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в «скверном настроении», передает CNN со ссылкой на источник. По его словам, в связи с этим у государств — членов Альянса нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко.

Они не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая скверное настроение президента, — уточнил информатор.

Он отметил, что хозяин Белого дома за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки Вашингтона со стороны Блока. В то же время европейские лидеры рассчитывают, что встреча в Анкаре обойдется без крупного конфликта, и планируют дать новые обещания в сфере обороны, чтобы смягчить гнев американского лидера.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины политолог Спиридон Килинкаров выразил мнение, что европейцы попытаются втянуть Трампа в конфликт с Россией на саммите НАТО. При этом к самой украинской повестке на встрече в Анкаре они подойдут с осторожностью, чтобы не раздражать республиканца, считает эксперт.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что европейцы осознают ответственность за обеспечение безопасности на континенте, которая все больше ложится на их плечи. По его словам, США не могут гарантировать защиту европейских стран, хотя и оказывают на них большое влияние.