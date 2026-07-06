В МИД России объяснили, кто будет защищать Европу вместо США

Европейцы осознают, что ответственность за обеспечение безопасности на континенте будет все больше ложиться на их плечи, рассказал в интервью NEWS.ru замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, США не могут гарантировать защиту европейских стран, хотя и оказывают на них большое влияние.

В Европе понимают, что стратегический интерес США обращен к Китаю как к главному стратегическому противнику. Европейцы исходят из того, что ответственность за обеспечение безопасности в Старом Свете — в том извращенном виде, как они ее понимают — будет все больше перемещаться на их плечи, — сказал Грушко.

Он напомнил, что два командования НАТО уже возглавили европейцы, а не американцы. И этот процесс трансформации, полагает дипломат, будет продолжен.

Но если иметь в виду интересы глубинного государства США, то реалистично предполагать, что НАТО как инструмент американского влияния сохранится. Тем более что европейцы по большому счету выполняют все, что им диктует Вашингтон, — сказал Грушко.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу не дадут вывести страну из НАТО даже при большом желании. По его словам, все разговоры о возможном выходе Вашингтона из Альянса следует воспринимать не более чем как рычаг давления на европейских союзников.