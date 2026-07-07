Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в аэропорт Анкары для встречи американского лидера Дональда Трампа, самолет которого совершил посадку в столице Турции, трансляцию встречи ведут практически все турецкие телеканалы. Эрдоган приветствовал Трампа у президентского лайнера.

После лидеры направились к зданию терминала. Глава Белого дома проследует в президентский комплекс Бештепе для двусторонних переговоров. Вечером Трамп примет участие в официальном ужине с лидерами государств — членов НАТО, который открывает саммит альянса в Анкаре.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс НАТО на вооружение Украины закончится поражением Запада. Он также обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы российского государства самым внимательным образом будет отслеживать все заявления и информацию, поступавшие с полей проведения саммита НАТО в Анкаре. Он отметил, что это событие вызывает интерес.