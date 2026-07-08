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08 июля 2026 в 15:40

«Вызовет раздражение»: сенатор об отказе Киева от мирного плана Вашингтона

Сенатор Перминова назвала Киев недоговороспособным из-за отказа от плана Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский, который мог отвергнуть мирный план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией, демонстрирует полную недоговороспособность, заявила первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова. В беседе с РИА Новости она отметила, что такой шаг со стороны Киева говорит о его утрате связи с действительностью.

Сообщения, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима. [Попытки Зеленского диктовать условия Вашингтону являются] наглостью, которая совершенно точно вызовет глубокое раздражение у главы Белого дома. Трамп известен своим прагматичным деловым подходом и искренним стремлением завершить конфликт, — высказалась Перминова.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что продолжение боевых действий является для Зеленского единственным способом сохранить политическую власть и физическое существование, поэтому глава Украины мог отвергнуть мирный план Трампа. По словам политолога, на данный момент не существует четко сформулированных пунктов соглашения по урегулированию конфликта.

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