Украину отрезали от Черного моря: Киев теряет оружие, деньги и экспорт

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что страна не может использовать морские порты для грузоперевозок. По его словам, в гавани не заходит ни одно судно. На Западе это связывают с точными ударами российских войск по портовой инфраструктуре на Черном море, которая используется Киевом в военных целях. Как блокировка портов скажется на состоянии Вооруженных сил Украины и заставит ли она зарубежные государства пересмотреть свои взгляды на поддержку страны — в материале NEWS.ru.

Что происходит в портах Украины

Зеленский 23 июля провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, на которой заявил, что Украина утратила возможность использовать свои порты для грузоперевозок. По его словам, с 22 июля пристать к украинским берегам не смогло ни одно судно.

Это подтверждают данные администрации морских портов Украины, согласно которым заход судов в Одессу, Черноморск и Южный (так называемый регион Большой Одессы) полностью остановлен.

Аналогичными сведениями поделился и министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он рассказал, что еще 21 июля в порты заходило по четыре-пять судов, а уже на следующий день — ни одного.

«Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев», — подчеркнул он.

Действительно, крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk 22 июля сообщил о приостановке работы в Черноморском рыбном порту Украины. Компания обосновала такое решение «текущей ситуацией в регионе».

Почему суда не идут в украинские порты

Британская газета Financial Times связала логистические проблемы Украины с последовательными ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов. Издание сообщает, что крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей.

Министерство обороны РФ 22 июля сообщало о нанесении ударов беспилотниками «Герань-4 Сикер» по порту Черноморск, четырем сухогрузам и одному балкеру в акватории Черного моря — эти суда использовались для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

Порт Одесса Фото: Shutterstock/FOTODOM

23-го числа ВС РФ нанесли высокоточные удары с воздуха по порту Южный. Целью атак стали объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Утром 24 июля Минобороны рассказало о новых массированных ударах: на этот раз под обстрел попали порты Одессы, где поражены резервуары с ГСМ, и Измаила — там атакованы объекты для разгрузки и хранения продукции военного назначения. Кроме того, в Николаеве поражено судно, доставившее военный груз.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что до недавнего времени Украина и ее европейские партнеры использовали простую схему.

«В странах Запада загружались оружием и боекомплектом сухогрузы и контейнеровозы, которые сначала везли все это через Средиземное, а затем через Черное море на Украину», — пояснил он.

По его словам, в портах суда разгружались — оружие шло на склады и в зону боевых действий. А обратно теми же судами Украина отправляла зерно. Сейчас эта схема, утверждает Кнутов, разрушена.

Он напомнил, что именно морской транзит был главным импортно-экспортным инструментом Киева и ключевым источником поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.

«Дело в том, что морской транспорт позволяет перевозить значительно больший объем грузов, чем сухопутный. Плюс морские перевозки дешевле. „Обрезая“ их, мы создаем колоссальные проблемы для снабжения ВСУ и, что тоже важно, для украинского бюджета: ведь страна больше не может вывозить товары морем», — рассказал он.

Что ждет экономику Украины

Министерство экономики Украины подсчитало, что потенциальный ущерб от прекращения морского экспорта может составить $2–3 млрд в месяц.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru отметил, что через порты на Черном море страна везла не только зерно, но и металлолом, а также продукцию еще оставшейся металлургической промышленности.

«Теперь украинский экспорт через Черное море остановился. Страна фактически оказалась на грани экономической катастрофы», — сказал он.

Политик считает, что морская блокада Украины приведет как минимум к трем последствиям.

Матрос сигнализирует о завершении пополнения запасов на быстроходном корабле боевой поддержки USNS Arctic США Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Первое — резко упадут доходы бюджета. И не надо думать, что Европа тут же поможет. Она обещает Киеву то €90 млрд, то дополнительные €70 млрд финансовой помощи. Но когда речь заходит о реальных деньгах, их выделяют крайне скупо», — пояснил эксперт.

Вторым следствием блокады Килинкаров назвал резкий рост цен на товары.

«Украина — страна импортозависимая. Большая часть товаров — завозные. Если „обрезается“ более половины импорта, товаров становится меньше, а значит, цены автоматически растут», — пояснил эксперт.

Килинкаров привел пример: сейчас практически все топливо для автомобилей на Украине импортное и возможности его транзита — ограниченные. В итоге средняя цена литра бензина в пересчете на российскую валюту — 190 рублей.

Третья и, возможно, главная проблема Украины — ограничение поставок оружия и боеприпасов в ВСУ, считает Килинкаров. С этим согласен и Кнутов.

«Если мы сумеем морскую блокаду удержать, через три-четыре недели у украинской армии начнутся серьезные проблемы, потому что истощатся запасы боеприпасов», — считает военэксперт.

Что будет дальше

По мнению Кнутова, Киев и его европейские партнеры постараются найти выход из сложившейся ситуации и возобновить поставки на Украину. Для этого, считает эксперт, они могут использовать порты уже не Одессы или Николаева, а румынские — на Дунае.

Военная техника, транспортируемая на Украину из Европы и США Фото: IMAGO/diebildwerft/Global Look Press

«Там оружие будет перегружаться на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже оттуда следовать на Украину», — объяснил собеседник.

Поэтому, считает он, России имеет смысл бить по логистическим центрам на украинской территории, через которые эти грузы пойдут.

«Также имеет смысл уничтожать мосты через Днепр. Должна сложиться ситуация, при которой оружия и боеприпасов не только не хватает из-за морской блокады, но их еще и невозможно доставить на передовую», — заключил военный эксперт.

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