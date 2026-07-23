Российские ракеты обрушились на порт Южный под Одессой Минобороны РФ: российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой

Российские войска ударили высокоточными ракетами воздушного базирования по порту Южный под Одессой, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инфраструктура гавани активно используется для нужд ВСУ. В итоге удалось поразить объекты, которые предназначены для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Южный» <…> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские СУ-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Харьковской области. Также были уничтожены пункты управления БПЛА и дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР.

До этого Вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для БПЛА в Одессе. В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.