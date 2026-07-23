СУ-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также уничтожены пункты управления БПЛА и дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР.

Экипажи Су-34 устроили противнику настоящий ад на земле. Пять авиабомб ФАБ-500 прилетели точно в опорный пункт ВСУ в районе села Черное в Харьковской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для БПЛА в Одессе. В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

До этого российские военные взяли под полный огневой контроль логистику противника севернее Малокатериновки и Григоровки Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, любая попытка подвоза боеприпасов или ротации пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов.

Также стало известно, что украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что при этом ВС РФ продолжают постепенно развивать наступление. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.