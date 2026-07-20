Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине

На Украине продолжаются протесты после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Митингующие потребовали не только сохранить за ним должность, но и снять с поста главкома ВСУ Александра Сырского. В СМИ уже появились слухи о возможной отставке генерала. При этом сам Сырский, судя по всему, уходить никуда не планирует. Почему украинцы недовольны главкомом, кто может его заменить и чем эта ситуация выгодна России — в материале NEWS.ru.

Что известно о митингах на Украине

Акции протеста против отставки Михаила Федорова идут на Украине с 16 июля. За прошедшие дни они переросли из небольших собраний в полноценные митинги с критикой президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Так, в воскресенье, 19-го числа, многие демонстранты вышли на улицы с плакатами, в лозунгах с которых назвали главу страны преступником и призвали его «служить стране или уехать». Кроме того, у активистов были баннеры с девизами «Вернуть Федорова!» и «Сырский, прочь!». При этом участники акций скандировали: «Ганьба!» — что в переводе с украинского значит «позор».

Как следует из сообщений украинских изданий, протесты охватили почти полтора десятка городов Украины. Люди выразили свое недовольство политикой власти и военного командования в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Житомире, Львове, Луцке, Николаеве, Одессе и других крупных населенных пунктах.

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Львовских протестующих публично поддержал мэр города Андрей Садовой, который вместе с горожанами вышел на акцию протеста 18 июля. Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью газете Handelsblatt, обвинив руководство страны в ослаблении ее обороноспособности.

В СМИ тем временем появились слухи о возможной отставке Сырского. Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что снять главкома могут уже 20 июля. Однако в Генштабе Украины опровергли данные сообщения.

Чем недовольны украинцы

Михаил Федоров на недавнем брифинге выразил поддержку участникам протестов и заявил: «Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел, потому что <...> траекторию сломали». Он также высказался за увольнение Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По словам Федорова, на такой шаг следует пойти, чтобы «навести порядок» в армии и «убрать все преступления».

Одним из поводов для публичной критики в адрес Сырского со стороны Федорова оказались зверства в штурмовом полку «Скала» ВСУ. В конце июня стало известно, что новобранцы в нем регулярно подвергались издевательствам и избиениям. СМИ узнали о 26 смертельных случаях, которые произошли в учебных центрах подразделения только за последние полгода — причем вовсе не в результате боевых действий.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен: преступления в «Скале» — это лишь повод. Суть конфликта между Федоровым и Сырским кроется совсем в другом.

«Они поссорились на тему поставок в ВСУ беспилотников. Главком лоббировал интересы одних производителей БПЛА, а Федоров — других. Поскольку речь идет о заказах на миллиарды долларов, конфликт фактически превратился в войну. Зеленский принял сторону Сырского, поэтому тот и выиграл — Федорова „ушли“», — пояснил Килинкаров.

По его мнению, Сырский для Зеленского важнее, чем бывший глава Минобороны. Главком, считает Килинкаров, служит для президента своеобразным «громоотводом» на фоне успешного продвижения ВС РФ и неудач украинской армии на фронте.

«Он беспрекословно выполняет все приказы Зеленского. При этом в армии и украинском обществе Сырского сильно не любят, а значит, он не может составить президенту политическую конкуренцию. Как только Сырский потеряет Донбасс — а к этому все идет, — Зеленский „сольет“ его, обвинив во всех смертных грехах», — пояснил Килинкаров.

Согласен с этой точкой зрения и доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Если бы протестующие были поумнее, они бы Сырского всячески хвалили: „Молодец!“, „Федоров, руки прочь от Сырского!“. Вот тогда бы Зеленский отправил главкома в отставку — конкуренты и „народные герои“ ему не нужны», — сказал собеседник NEWS.ru.

Михаил Федоров Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли угроза позициям Сырского

Как сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на источники в украинском Генштабе, Федоров, еще будучи министром обороны, предлагал заменить Сырского и называл две кандидатуры — командира 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Однако главком явно не собирается уступать свое место. Экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что генерал запустил «антикризисную акцию»: командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского.

«А военных, выступающих против, репрессируют. Вчера один военный из „Скалы“ написал пост против него и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Для чего повышать градус?» — написал чиновник.

Начальница медслужбы батальона «Волки да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова в свою очередь сообщила в соцсетях об уже начавшихся репрессиях. Так, у нее пытались выведать, где служит боец ВСУ Дмитрий Козятинский, который активно призывал людей на митинги в соцсетях.

Могут ли эти разборки привести к бунту в ВСУ? Опрошенные NEWS.ru эксперты считают такой исход маловероятным в силу развитого репрессионного аппарата в структуре ВСУ. Чтобы сохранить свои должности, высшие украинские военные чины готовы прибегать к расстрелу.

«Внутри ВСУ есть структуры, например военная контрразведка, которые отслеживают все телодвижения командиров. Если будет подозрение, что кто-то „мутит воду“, его просто расстреляют», — предположил Перенджиев.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Килинкаров считает, что Сырский пока контролирует ситуацию в войсках, поэтому бунтовать военным не позволит.

«А вот политический кризис будет усугубляться. Силы, которые стоят за Кличко и бывшим министром обороны, продолжат раскачивать ситуацию», — полагает он.

Среди заинтересованных стран экс-нардеп называет Германию: по словам Килинкарова, Кличко — «ставленник» экс-канцлера Ангелы Меркель. Федорова же «лоббируют» украинские олигархи Виктор Пинчук и Томаш Фиала и — что важнее — многочисленные общественные организации, спонсируемые Джорджем Соросом, подчеркнул эксперт.

К чему приведут протесты на Украине

Килинкаров не исключил: если протесты на Украине продолжат набирать обороты, это скажется на ее поддержке в Европе.

«Дело не в Федорове или Сырском. Европа проиграла войну с Россией и захочет выйти из нее, сохранив лицо. Лидеры ЕС скажут: мол, помогали Украине чем могли, но она сама не смогла победить коррупцию во власти. Вспомнят и дело Тимура Миндича, и схемы Андрея Ермака», — считает экс-нардеп.

По его мнению, ситуация сейчас развивается в выгодном для России направлении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пусть грызутся. Чем меньше единства внутри страны, тем для нас лучше», — подчеркнул он.

Однако политолог член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько настроен менее оптимистично.

«Европа не станет „сливать“ Зеленского, чтобы не признавать свое фактическое поражение в войне с Россией. А Зеленский попытается протесты переждать», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Безпалько, отправка Сырского в отставку Зеленскому пока не выгодна.

«Ведь тогда новый главком ВСУ будет ориентироваться уже не на президента, а на того, кто Зеленского „прогнул“, чтобы вместо Сырского поставили его. Зеленскому такое не нужно», — добавил политолог.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в свою очередь отметил: если отставка Сырского, о которой заявил журналист Глагола, действительно произойдет, на ситуации в зоне боевых действий она вряд ли отразится.

«Сейчас система власти на Украине такова, что от одного конкретного персонажа там мало что зависит. И в этом смысле Сырского можно назвать никчемным, несмотря на все его влияние внутри ВСУ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

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