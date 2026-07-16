«Ему нужна коррупция»: почему Украина протестует из-за главы Минобороны

Массовые протесты начались на Украине из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Почему украинцы выступили против президента Владимира Зеленского и главкома Александра Сырского, кого хотят назначить министром обороны, что об этом говорят в России?

Почему начались протесты на Украине, что произошло

В крупных городах Украины проходят массовые акции против отставки министра обороны страны Михаила Федорова. Митинги идут в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и Запорожье. Украинские СМИ утверждают, что в акциях участвуют «десятки тысяч украинцев».

В Киеве демонстрации проходят под окнами президентского дворца, где находится президент Владимир Зеленский. Именно его считают ответственным за отставку Федорова — участники митингов протестуют против «советских порядков» в ВСУ и главкома Александра Сырского, которого требуют отправить в отставку. С таким же предложением выступили некоторые нардепы Верховной рады.

Протесты на Украине заметили западные СМИ: французская Le Monde утверждает, что Зеленский вызвал гнев народа, когда решил убрать «чрезвычайно популярного» министра, «как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон». Отставку Федорова сравнивают с отставкой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в начале 2024 года, когда его заменил непопулярный Сырский.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил СМИ, что в Брюсселе были удивлены решением об отставке Федорова и «хотят получить объяснения от президента Зеленского».

Михаил Федоров Фото: IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

Почему Зеленский отправил в отставку Федорова, версии, настоящая причина

Михаил Федоров объявил, что уходит в отставку, вечером 15 июля. Он возглавлял Минобороны Украины с середины января 2026 года. Уходящий министр поблагодарил украинцев за «честь» служить на этом посту. Вслед за Федоровым ушел замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он назвал снятие министра с поста «большим злом» для Украины.

После начала митингов Михаил Федоров выступил с пресс-конференцией перед украинскими СМИ. Он объявил, что причиной его отставки стал конфликт с Сырским — главнокомандующий выставил ультиматум Зеленскому, и министра обороны вынудили уйти.

«Сырский готов ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал кампанию в медиа, но не то, что проблема в происходящих действиях», — заявил Федоров.

Экс-министр обвинил Генштаб ВСУ в провале реформы мобилизации на Украине и в многочисленных преступлениях в системе ТЦК и штурмовых подразделениях ВСУ.

Версию Федорова раскритиковал украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, в Минобороны Украины были выстроены коррупционные схемы по закупке БПЛА для ВСУ, и на протесты украинцев выводят те, кто зарабатывал на этом.

«Это единственная причина. Деньги», — утверждает Шарий.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru выдвинул версию, что Зеленский уволил Федорова из-за страха потерять власть.

«Зеленский напуган. Он теряет реальную власть. От него уходят соратники: некоторых судят, некоторые просто бросают все и уходят. В правительстве, по которому Зеленский подписал указ об отставке, появились харизматичные личности, тот же Федоров, и он их боится. Зеленский полагает, что сейчас подберет команду, которая будет лояльна лично ему. Он очень хочет остаться у власти. Если он ее теряет, он теряет все, даже саму жизнь», — считает Матвийчук.

Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, которая стала активным критиком президента Украины, объявила, что Зеленскому «нужен хаос».

«Зеленскому не нужны перемены. Те, кто хочет перемен и попадает в его правительство, либо уходят, либо их вынуждают уйти. Ему нужна война. Ему нужна коррупция. Ему нужна автократия. Хватит врать себе, что это связано с кем-то другим», — заявила Мендель.

Кто станет новым министром обороны Украины, почему его заранее ненавидят

Выдвигался ряд версий о том, кого Зеленский планирует назначить новым главой Минобороны Украины. Так, нардеп Рады Ольга Василевская-Смаглюк утверждала, что министром может стать глава офиса президента Кирилл Буданов.

Экс-нардеп Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что в это не верит: в этом случае весь негатив, связанный с преступлениями ТЦК и проблемами ВСУ, ляжет на Буданова.

«Буданов вряд ли согласится. Для него эта должность будет расстрельной, потому что он имеет президентские амбиции и входит в тройку самых популярных политиков Украины. И если он станет министром обороны, то может растерять весь свой рейтинг», — считает Олейник.

Позже стало известно, что Зеленский представил в Раду на рассмотрение кандидатуру действующего главы МВД Игоря Клименко.

«Клименко будет назначен на должность министра обороны», — написал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Это вызвало резко негативную реакцию у украинцев, поскольку при Клименко сотрудники Нацполиции Украины активно помогали насильственной мобилизации, проводимой ТЦК.

«Зеленский рассчитывает, что Клименко совместно со своим соратником и будущим главой МВД Иваном Выговским наведет порядок с мобилизацией», — заявили источники украинских СМИ.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что главной причиной снятия Федорова стал именно вопрос с усилением и расширением насильственной мобилизации.

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Наш источник сообщает, что министра обороны Федорова снимают из-за того, что он отказывался принимать реформу ТЦК в том виде, в котором требовал Зеленский, где вшито ужесточение мобилизации. Фактически всю перезагрузку кабмина начали только для того, чтобы снять Федорова (поставить ему такой кулуарный ультиматум). Кабмин будет прежний, просто „меняют кровати“», — пишет «Легитимный».

«Назначение на пост министра обороны [полицейского] следует воспринимать как сигнал о том, что методы „бусификации“ будут ужесточены. Потому что одно дело — вор и аферист, другое дело — палач», — подытожил Шарий.

Днем 16 июля в ходе слушаний в Раде нардепы отказались рассматривать кандидатуру Клименко, заявив, что «не могут игнорировать мнение народа». Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что Клименко отказался от поста. Официально это не подтверждено.

Что говорят в России об отставке Федорова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что большой разницы для Москвы нет.

«Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом. Но по большому счету никакого значения не имеет, кто там министр обороны», — развел руками Песков.

Авторы российского Telegram-канала «Ватфор» заявили, что «болеют» за Федорова, поскольку в перспективе «молодой и энергичный» министр обороны способен нанести ВСУ огромный ущерб.

«Мы, конечно, болеем за Федорова. Потому что его зумерская „эджайл-война“ стоит на могучих плечах Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища, которое оканчивал Сырский», — указывает «Ватфор».

По словам аналитиков, главком ВСУ применяет классические методы, чтобы удержать фронт и не допустить прорыва ВС РФ. Однако из-за огромных потерь ВСУ у его решений плохой имидж, в отличие от Федорова с «войной дронов».

Михаил Федоров Фото: Global Look Press

«[У украинцев] возникает иллюзия, что фронт не нужен, пехота не нужна, стрелочки на картах не нужны, классический военный опыт не нужен, все это надо выкинуть и заменить на молодых и прогрессивно мыслящих гражданских специалистов. Но если это все выкинуть, под ногами у молодых и прогрессивных не останется ничего. Одними дронами фронт удержать невозможно, без постоянных кровавых контратак фронт удержать невозможно, показушными акциями фронт удержать невозможно: вы помните вертолетный десант им. Буданова на окраину Покровска, который прожил минут 40?» — пишет «Ватфор».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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