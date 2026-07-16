«Зеленский напуган»: полковник о скандальной отставке министра Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Михаила Федорова от должности министра обороны страны из-за страха потерять власть, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, утрата должности может обернуться для главы государства плачевным итогом.

Зеленский напуган. Дело в том, что он теряет реальную власть. От него уходят соратники: некоторых судят, некоторые просто бросают все и уходят. В правительстве, по которому Зеленский подписал указ об отставке, появились харизматичные личности, тот же Федоров, и он их боится. У него есть и более опасные враги. Это [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru), который хочет играть в свою команду, [Валерий] Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru), который желает стать президентом. Зеленский полагает, что сейчас подберет команду, которая будет лояльна лично ему. Он очень хочет остаться у власти. Если он ее теряет, он теряет все, даже саму жизнь, — пояснил Матвийчук.

По словам полковника, практика смены правительства будет применяться на Украине и в будущем ко всем, кто осмелится высказать недовольство в адрес Зеленского. В качестве примера военэксперт привел инцидент в Монако, где человека, выступившего с критикой, попытались устранить физически.

Ранее Федоров официально объявил об отставке с поста министра обороны Украины. Он выразил благодарность украинскому народу за возможность служить на этой должности.