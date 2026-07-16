Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 11:55

«Зеленский напуган»: полковник о скандальной отставке министра Федорова

Полковник Матвийчук: Зеленский отстранил Федорова из-за страха потерять власть

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Михаила Федорова от должности министра обороны страны из-за страха потерять власть, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, утрата должности может обернуться для главы государства плачевным итогом.

Зеленский напуган. Дело в том, что он теряет реальную власть. От него уходят соратники: некоторых судят, некоторые просто бросают все и уходят. В правительстве, по которому Зеленский подписал указ об отставке, появились харизматичные личности, тот же Федоров, и он их боится. У него есть и более опасные враги. Это [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru), который хочет играть в свою команду, [Валерий] Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru), который желает стать президентом. Зеленский полагает, что сейчас подберет команду, которая будет лояльна лично ему. Он очень хочет остаться у власти. Если он ее теряет, он теряет все, даже саму жизнь, — пояснил Матвийчук.

По словам полковника, практика смены правительства будет применяться на Украине и в будущем ко всем, кто осмелится высказать недовольство в адрес Зеленского. В качестве примера военэксперт привел инцидент в Монако, где человека, выступившего с критикой, попытались устранить физически.

Ранее Федоров официально объявил об отставке с поста министра обороны Украины. Он выразил благодарность украинскому народу за возможность служить на этой должности.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Российские фигуристы получили нейтральный статус от ISU
Гроб со Смирновым вынесли из Театра на Таганке под аплодисменты
Мужчина сжег дом матери полицейской из-за мести
Журналист-иноагент попал на крупный штраф за нарушение закона
Мендель раскрыла, в чем нуждается Зеленский
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.