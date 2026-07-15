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15 июля 2026 в 22:46

«Это было честью»: министр обороны Украины сделал громкое заявление

Министр обороны Украины Федоров подтвердил свой уход с руководящей должности

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Занимавший пост главы оборонного ведомства Украины Михаил Федоров официально объявил о своей отставке с должности министра, опубликовав соответствующее заявление в своих социальных сетях. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту.

Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны, — написал политик.

По данным «24 канала», Федоров может возглавить государственный концерн «Укроборонпром». До этого президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» обвинил министра в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) и анонсировал его замену. На этот пост, по информации депутата Ярослава Железняка, будет предложена кандидатура действующего главы МВД Игоря Клименко.

При этом источники «РБК-Украина» утверждают, что Зеленский пообещал сохранить Федорова в составе правительства. В последнее время министр подвергался резкой критике из-за проблем с «бусификацией» и усилением мобилизационных мероприятий. Как передает источник во фракции, Зеленский связывает с Клименко надежды на наведение порядка в этой сфере.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.

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