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14 июля 2026 в 12:08

Стало известно, почему Зеленский мог сменить министра обороны Украины

Политолог Безпалько связал замену Федорова с провалом ВСУ в Константиновке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возможная замена министра обороны Украины Михаила Федорова главой МВД страны Игорем Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. По его мнению, так украинский президент Владимир Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.

На мой взгляд, смена министра обороны Украины ни на что не повлияет, потому что обороноспособность страны зависит не от личности, а от помощи международных организаций и Запада в целом. Тем более что в условиях военного конфликта смена уже происходила несколько раз. Как мы видим, ровным счетом ничего для России в качестве каких-то позитивных изменений это не означало. Почему это происходит? Полагаю, здесь есть несколько причин. Возможно, Зеленский пытается выместить весь негатив на предыдущий состав правительства, в том числе за неудачи на фронте. ВС России освободили Константиновку, значит, министр обороны вместе со всеми отправляется в отставку, а остальные виноваты в неудачах, в экономике и в других бедах Украины, — высказался Безпалько.

Он также предположил, что Зеленский стремится назначить людей, которые будут ему лояльны. Кроме того, кадровые перестановки, по его мнению, создают информационный фон, чтобы отвлечь внимание граждан от негативных событий. На пример, добавил политолог, от того, что несколько европейских лидеров публично заявили об отсутствии возможности или желания поддерживать Украину в дальнейшем.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Клименко может занять пост министра обороны, сменив Федорова. По ее словам, у этой кандидатуры уже есть сторонники.

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Михаил Федоров
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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