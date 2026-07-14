Названо имя претендента на пост министра обороны Украины Депутат Рады Василевская-Смаглюк: глава МВД Клименко может сменить Федорова

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны страны, сменив на этом посту Михаила Федорова, написала в Telegram-канале депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. Парламентарий отметила, что у такой кандидатуры уже есть поддержка.

По кадровым перестановкам в силовом блоке новости такие: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Голоса на эти назначения есть, — написала парламентарий.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал, что отставка премьера Украины Юлии Свириденко — это фактически «перестановка мебели в борделе». По его словам, Запад, как в анекдоте, чтобы «не менять девочек, меняет местами кровати».

До этого политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что смена премьер-министра Украины, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, вряд ли способна отразиться на ходе СВО. Он обратил внимание, что на ситуацию на поле боя, скорее всего, не повлияет даже назначение нового министра обороны республики.