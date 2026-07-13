Политолог объяснил, как смена премьера Украины скажется на СВО Политолог Корнилов: смена премьера Украины не повлияет на ход СВО

Смена премьер-министра Украины, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, вряд ли способна отразиться на ходе СВО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он обратил внимание, что на ситуацию на поле боя, скорее всего, не повлияет даже назначение нового министра обороны республики.

Думаю, [перестановки в кабмине Украины] особо не повлияют на ход СВО. Говорят, что министр обороны тоже будет заменен, — посмотрим в ближайшее время. Но нынешний глава украинского МО Михаил Федоров пробыл в должности всего несколько месяцев, и его значительного влияния не заметно. Вряд ли новый будет более заметен, — предположил эксперт.

Корнилов добавил, что сейчас есть несколько кандидатов на пост нового украинского премьера. Среди них — глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Корецкого можно назвать человеком [сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура] Миндича. Но он в равной степени и человек Зеленского, — подчеркнул собеседник.

Накануне Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, сделал он это в издевательской манере, буквально насмехаясь над уходящей с должности чиновницей.