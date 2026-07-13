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13 июля 2026 в 06:00

Зеленский издевательски уволил Свириденко

Соскин заявил об издевательской отставке Свириденко по решению Зеленского

Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала. По его словам, когда украинский лидер говорил о смене власти в стране, то насмехался.

Соскин также сказал, что Свириденко стоит искать возможность получить должность посла, пока ее не отправили в отставку, как это ранее произошло с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и его супругой. По мнению бывшего помощника Кучмы, заявления Зеленского о новой политической стратегии, ради которой проводятся кадровые перестановки, являются лишь уловкой.

Ранее Свириденко подтвердила свою отставку в воскресенье, 12 июля, после того как Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. По словам главы кабмина, она также обсудила с президентом дальнейшие планы. Тогда президент предложил Свириденко возглавить новое направление в работе с одним из ключевых партнеров Киева. Глава государства пояснил, что обновление правительства связано с изменением политической стратегии страны.

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