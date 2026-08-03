Бундесвер стянул спецотряд «шпионов» к белорусским границам Euronews: ФРГ развернула спецподразделение военных у белорусской границы в Литве

Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы в Литве в непосредственной близости от белорусской границы, сообщил Euronews. Отмечается, что в районе ведется непрерывный перехват информации, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем. Немецкие офицеры утверждают, что собранные данные поступают в единый координационный центр НАТО.

В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы <…> радио и радиолокационных систем, — говорится в материале.

До этого постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев заявил, что Россия окажет помощь Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами по линии Союзного государства и ОДКБ. По его словам, Москва готова поддержать Минск в рамках существующих союзных механизмов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия завершает формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады, которая будет дислоцироваться в Гомельской области на границе с Украиной. Командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич заявил, что личный состав нового соединения уже призван, а офицерские должности укомплектованы.