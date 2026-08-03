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03 августа 2026 в 13:52

Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ

Политолог Рар: приход к власти АдГ улучшит отношения России и Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приход к власти немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» улучшит отношения Москвы и Берлина, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, который рассматривается как возможный преемник канцлера Фридриха Мерца, является стопроцентным атлантистом и не был замечен в симпатиях к России.

Сам Вюст, как и Мерц, на 100% атлантист, он не был замечен в симпатиях к России. Исправить положение в ухудшающихся отношениях Москвы и Берлина может только приход к власти АдГ, причем на федеральном уровне, где ведется внешняя политика. Но «Альтернативу для Германии» нельзя рассматривать как пророссийскую партию. Однако АдГ выступает за прекращение помощи Украине и за дипломатическое решение конфликта. А это означает, что возможный преемник Мерца может более активно искать выход из кризиса. Вероятно, он согласится на заморозку конфликта по линии фронта и будет выступать за восстановление каких-то экономических связей с Россией, — сказал Рар.

Ранее сообщалось, что немецкие политики обсуждают возможную отставку Мерца с поста канцлера ФРГ после осенних выборов. В партии «Христианско-демократический союз» пока не рассматривают конкретные шаги. Однако обговаривается сценарий, при котором три земельных премьер-министра от ХДС могут предложить Мерцу сложить полномочия.

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