Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:48

Раскрыто, насколько пострадает агроиндустрия Италии из-за жары

Рекордная жара нанесет ущерб итальянским аграриям в размере €1,5 млрд

Фото: Antonio Cascio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ущерб национальному сельскохозяйственному сектору в Италии от рекордной жары составит €1,5 млрд (практически 138 млрд рублей), пишет газета La Repubblica со ссылкой на профильные организации и ассоциации аграриев. Больше всего страдает производство риса в стране.

По оценке экспертов, засуха вызвала потерю свыше 5% посевных полей с рисовыми культурами. Под угрозой будет четверть всего урожая, если в Италии не выпадут дожди до середины августа.

Жара также навредила производству пшеницы твердых сортов. Оно сократилось более чем на 9%. В то же время стоимость на эти культуры возросла на 10,5% в сравнении с 2025 годом. Засуха также мешает производству винограда. Фермерам приходится начинать сбор урожая ягод раньше.

Газета пишет, что рекордные температуры усугубили проблемы с поставками, которые возникли из-за ситуации с Ормузским проливом. Так, энергоносители и удобрения стали дороже. В то же время США ввели торговые пошлины против европейских стран.

Ранее эксперты подсчитали, что жара Европа понесла издержки в размере более €3 млрд (274 млрд рублей). Финансы пришлось направить на борьбу с последствиями жары и пожаров.

Европа
Италия
жара
аграрии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке
Кузнецов раскрыл, кого будет тренировать Слуцкий после отъезда из Китая
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.