Раскрыто, насколько пострадает агроиндустрия Италии из-за жары

Ущерб национальному сельскохозяйственному сектору в Италии от рекордной жары составит €1,5 млрд (практически 138 млрд рублей), пишет газета La Repubblica со ссылкой на профильные организации и ассоциации аграриев. Больше всего страдает производство риса в стране.

По оценке экспертов, засуха вызвала потерю свыше 5% посевных полей с рисовыми культурами. Под угрозой будет четверть всего урожая, если в Италии не выпадут дожди до середины августа.

Жара также навредила производству пшеницы твердых сортов. Оно сократилось более чем на 9%. В то же время стоимость на эти культуры возросла на 10,5% в сравнении с 2025 годом. Засуха также мешает производству винограда. Фермерам приходится начинать сбор урожая ягод раньше.

Газета пишет, что рекордные температуры усугубили проблемы с поставками, которые возникли из-за ситуации с Ормузским проливом. Так, энергоносители и удобрения стали дороже. В то же время США ввели торговые пошлины против европейских стран.

Ранее эксперты подсчитали, что жара Европа понесла издержки в размере более €3 млрд (274 млрд рублей). Финансы пришлось направить на борьбу с последствиями жары и пожаров.