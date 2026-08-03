Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева

Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева В Москве продлили срок ареста фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА Новости. Речь идет о Викторе Васине, его сыне Павле, а также об исполнителе покушения Любомире Корбе. Они просили суд изменить меру пресечения на более мягкую.

Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых на срок до 6 ноября, — огласил решение суд.

Ранее сообщалось, что состояние предпринимателя и разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого 29 июля было совершено покушение, оценивается как стабильное. После тяжелого ранения ему своевременно оказали медицинскую помощь.

До этого Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.