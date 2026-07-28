Агента ГУР наказали за подготовку покушения на командира ВС России Суд приговорил агента ГУР Кульсиитова к 20 годам за подготовку теракта в Ростове

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.

С мая по 25 сентября 2023 г. Кульсиитов и представители ГУР МО Украины вступили в преступный сговор с целью совершения взрыва для убийства одного из командиров воинской части ВС РФ. Подсудимый осужден на 20 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — сообщил представитель суда.

Осужденный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб и вошел в состав организованной группы. Главной целью злоумышленников являлось совершение террористического акта и физическая ликвидация высокопоставленного российского офицера.

Согласно решению суда, первые пять лет назначенного наказания фигурант проведет в тюрьме. Оставшуюся часть 20-летнего срока осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Правоохранительные органы своевременно пресекли деятельность агента и предотвратили гибель военнослужащего.

Ранее представители судебной инстанции Ставропольского края проинформировали, что фигурант дела о сорванном покушении на офицера запаса Вооруженных сил РФ заключен под стражу на срок два месяца. Мера пресечения избрана на основании запроса, поданного следствием.