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20 июля 2026 в 10:15

Ставропольский суд арестовал фигуранта дела о предотвращенном теракте

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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В Ставропольском крае суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса ВС РФ, сообщили представители судебной инстанции в Telegram-канале. Решение было принято на основе ходатайства следователя.

Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление суда вступило в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что силовики предотвратили теракт против участника СВО в Ставропольском крае. По данным ведомства, подозреваемый сам вышел на связь с сотрудником украинской спецслужбы.

Кроме того, в ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. По данным ведомства, задержаны две женщины, которые по заданию украинской стороны перевозили мощные взрывные устройства.

Также в Тюменской области ФСБ был задержан гражданин, замышлявший подрыв на нефтяном предприятии в Югре. Как уточнили в ведомстве, фигурант исполнял поручение, полученное от украинской стороны.

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