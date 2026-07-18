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18 июля 2026 в 19:42

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Александра Трусова со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым и годовалым сыном Михаилом Александра Трусова со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым и годовалым сыном Михаилом Фото: NEWS.ru
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Российская фигуристка Александра Трусова впервые вышла в свет со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым и годовалым сыном Михаилом, посетив VK Fest, передает корреспондент NEWS.ru. На вопрос ведущей о том, получается ли у пары совмещать спортивную карьеру и личную жизнь, фигуристка ответила, что они с Игнатовым стараются все успевать, а сам спортсмен сыронизировал и сказал, что у них даже иногда получается дома поговорить.

Мы иногда дома видимся и даже разговариваем, — иронично отметил супруг спортсменки.

Ранее блогер Ида Галич на VK Fest заявила, что современные реалии требуют постоянной адаптации и часто лишают человека размеренного отдыха. По ее словам, прежний уклад уже не вернется, но это не значит, что будущее будет хуже. Галич призналась, что давно не брала полноценного отпуска.

Кроме того, видеоблогер и певица Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) на фестивале VK Fest заявила, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Испании. В финале испанцы встретятся с командой Аргентины.

Спорт
Александра Трусова
Макар Игнатов
Фигурное катание
VK Fest
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