«Обида — плохое чувство»: Шаляпин рассказал об отношениях с Киркоровым Прохор Шаляпин рассказал о примирении с Филиппом Киркоровым спустя 18 лет

Обида после 18-летней ссоры с музыкантом Филиппом Киркоровым осталась в прошлом, заявил певец Прохор Шаляпин на мероприятии VK Fest в Москве. По словам певца, которые передает корреспондент NEWS.ru, он не держит зла на коллегу и считает важным избавляться от негативных эмоций.

Я был обижен, и обида — это плохое чувство, поэтому его нужно нивелировать, — сказал Шаляпин.

Отвечая на вопрос о возможном дуэте с Киркоровым, артист заявил, что сначала ему нужен собственный хит, а уже потом он будет предлагать совместные проекты другим исполнителям. По словам Шаляпина, сейчас у него достаточно работы и его все устраивает.

Ранее Киркоров опубликовал видео своего примирения с Шаляпиным. Во время встречи музыканты обнимались и с юмором сравнивали свой рост. Шаляпин упомянул, что причиной давнего конфликта стали отношения с некой Яной.