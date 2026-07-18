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18 июля 2026 в 17:26

«Обида — плохое чувство»: Шаляпин рассказал об отношениях с Киркоровым

Прохор Шаляпин рассказал о примирении с Филиппом Киркоровым спустя 18 лет

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обида после 18-летней ссоры с музыкантом Филиппом Киркоровым осталась в прошлом, заявил певец Прохор Шаляпин на мероприятии VK Fest в Москве. По словам певца, которые передает корреспондент NEWS.ru, он не держит зла на коллегу и считает важным избавляться от негативных эмоций.

Я был обижен, и обида — это плохое чувство, поэтому его нужно нивелировать, — сказал Шаляпин.

Отвечая на вопрос о возможном дуэте с Киркоровым, артист заявил, что сначала ему нужен собственный хит, а уже потом он будет предлагать совместные проекты другим исполнителям. По словам Шаляпина, сейчас у него достаточно работы и его все устраивает.

Ранее Киркоров опубликовал видео своего примирения с Шаляпиным. Во время встречи музыканты обнимались и с юмором сравнивали свой рост. Шаляпин упомянул, что причиной давнего конфликта стали отношения с некой Яной.

Также Шаляпин подтвердил, что состоит в отношениях. Артист рассказал, что его девушка сейчас находится в больнице, но уточнил, что ее состояние не вызывает опасений. Шаляпин пообещал представить избранницу публике после ее выписки.

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«Обида — плохое чувство»: Шаляпин рассказал об отношениях с Киркоровым
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