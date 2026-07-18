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18 июля 2026 в 16:59

«Она ходячая»: Прохор Шаляпин ответил, свободно ли его сердце

Прохор Шаляпин заявил, что у него есть девушка

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певец Прохор Шаляпин в ходе общения с журналистами на VK Fest подтвердил, что у него есть девушка, однако сейчас она находится в больнице. Артист пообещал представить ее публике сразу после выписки из медучреждения, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, не свободно. Она (девушка. — NEWS.ru) в данный момент сейчас находится в больнице, но как только она выйдет, я ее вам обязательно покажу. Она ходячая, — заявил Шаляпин.

Ранее певец заявил, что пока не планирует создавать семью. Артист отметил, что не выстраивает четких планов на будущее и предпочитает довериться судьбе. Он пояснил, что его полностью устраивает нынешнее положение. По словам Шаляпина, он не пропагандирует такой образ жизни и не стремится навязывать свои взгляды на отношения другим.

Кроме того, народный артист России Филипп Киркоров опубликовал видео своего примирения с Шаляпиным. Во время встречи музыканты обнимались и с юмором сравнивали свой рост. Шаляпин рассказал, что они не общались около 20 лет, и упомянул, что причиной давнего конфликта стали отношения с некой Яной.

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