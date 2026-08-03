«Мы помирились»: Шаляпин раскрыл подробности разговора с Киркоровым Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым и подарке от него

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что помирился с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, передает корреспондент NEWS.ru. Артист был на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

По словам Шаляпина, они с Киркоровым недавно провели вместе долгое время за разговором. Беседа получилась душевной, после чего между ними больше не осталось разногласий.

С Киркоровым пять часов разговаривали. Вы знаете, такой душевный был разговор. Обо всем говорили, я опять к нему проникся. Мы помирились, что нам ругаться, — сказал Шаляпин.

Киркоров подарил ему коробку сухофруктов с курагой и черносливом. На вопрос журналистов, не является ли это намеком, артист ответил, что у них с коллегой много общего и они умеют посмеяться над подобными вещами.

Кроме того, Шаляпин сообщил, что недавно приобрел земельный участок площадью около 40 соток в Москве. По его словам, для него было важно, чтобы участок находился в столице, рядом были остановка общественного транспорта и поликлиника.

Это земля в Москве. Это Московская прописка. Там остановка, поликлиника, чтобы скорая быстрее приехала, — подчеркнул артист.

Он также продолжает много работать. Шаляпин рассказал о постоянных съемках, а рабочий день нередко длится около восьми часов. При этом он отметил, что, несмотря на рост гонораров, у него не самый высокий ценник. Часть заработанных средств, по его словам, он старается направлять на помощь нуждающимся.

Во время общения с журналистами певец также высказался о пенсиях для артистов. Он отметил, что считает эту тему деликатной, поскольку многие пенсионеры живут только на государственные выплаты. По его мнению, желание получать более высокую пенсию понятно, однако необходимо учитывать возможности бюджета.

Ранее Киркоров опубликовал видео своего примирения с Шаляпиным. Во время встречи музыканты обнимались и с юмором сравнивали свой рост. Шаляпин упомянул, что причиной давнего конфликта стали отношения с некой Яной.