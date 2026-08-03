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03 августа 2026 в 22:07

В ФМБА рассказали о работе врачей с пострадавшими в Геленджике

Врачи и психологи ФМБА работают с пострадавшими при атаке ВСУ на Геленджик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Врачи и психологи Федерального медико-биологического агентства России оказывают помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Геленджике, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что медицинскую помощь уже получили 49 пациентов, а психологическую — 82 пострадавших.

По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой врачи и психологи агентства оперативно подключились к оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА в Геленджике... Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь — 82 обратившимся, — сказано в сообщении.

Для усиления городской больницы Архипо-Осиповки направлены опытные травматологи-ортопеды, добавили в ведомстве. Специалисты продолжают работу с пострадавшими после атаки, уточнили в ФМБА.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились на курортный поселок Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением. Он пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.

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