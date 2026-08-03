Подмосковные врачи спасли женщину, проглотившую зуб с циркониевой коронкой

Врачи Подольской ОКБ спасли женщину, проглотившую зуб с циркониевой коронкой, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Пожилая женщина обратилась в скорую с жалобами на ощущение инородного тела в пищеводе и затрудненное глотание.

При проведении эндоскопического исследования пищевода выявлено, что на расстоянии приблизительно 35 см от резцов имеется инородное тело — зуб с циркониевой коронкой. Ситуация осложнялась тем, что коронка была вклинена в сужение пищевода, что создало определенные технические трудности при ее захвате и извлечении, которое было проведено с помощью специального эндоскопического инструментария, — сообщил врач-эндоскопист Подольской больницы Виктор Чернов.

Ранее подмосковные врачи извлекли восемь личинок паразитов из ноги 26-летней жительницы Химок после ее отдыха во Вьетнаме. Девушка по имени Кристина проводила зимовку в нескольких азиатских странах, но заражение произошло на вьетнамском острове Фукуок.