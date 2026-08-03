Подкормка томатов в августе: как получить красные плоды раньше срока

Чем кормить помидоры, чтобы они набирались силы

Подкормка томатов в августе: как получить красные плоды раньше срока

Август — щедрый месяц для дачников: томаты активно наливаются и краснеют прямо на кусте, а хозяйки уже открывают сезон домашних заготовок. Картина по стране пестрая: в Подмосковье и южных регионах основной урожай уже собирают, в средней полосе кисти только начинают массово розоветь, а на Урале и в Сибири садоводы пока ждут, когда плоды нальются и сменят цвет, торопя созревание любыми доступными способами. Чтобы ведра и погреба наполнились яркими томатами быстрее, важно правильно подкормить растения именно в этот период.

Чем кормить помидоры, чтобы они набирались силы

С начала августа азотные удобрения под томаты полностью исключают — они гонят зеленую массу в ущерб плодам. На первый план выходит калий: он ускоряет отток сахаров из листьев к плодам, повышает их сладость и запускает покраснение. Подойдут сульфат калия, калимагнезия или комплексные водорастворимые составы вроде калимонофосфата — их разводят по инструкции и вносят строго под корень раз в 7–10 дней, не опрыскивая по листу, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Подкормка томатов в августе: как получить красные плоды раньше срока Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Народная альтернатива минеральным удобрениям — древесная зола, богатая калием, кальцием и фосфором. Но универсальным средством она не является: зола заметно ускоряет созревание томатов на кислых и слабокислых почвах (pH около 5,5–6,5), а вот на нейтральном и щелочном грунте способна навредить, снижая доступность железа и марганца. Перед внесением стоит проверить кислотность почвы простым тестом или pH-метром — только тогда подкормка золой принесет пользу, а не создаст новые проблемы.

Как приготовить зольную подкормку

Как подготовить и внести зольный настой: процесс просит внимания к деталям — вот проверенная схема.

Стакан просеянной золы залейте 5 литрами воды и настаивайте сутки. Вносите настой только под корень, избегая попадания на листья и стебли. Поливайте вечером, после того как грядку заранее увлажнили чистой водой. Повторяйте подкормку не чаще раза в 7–10 дней, прекращая за 2–3 недели до сбора всего урожая.

Что еще важно сделать в августе

Августовская подкормка томатов калием и как ускорить созревание золой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сократите полив теплицы до одного раза в 7–10 дней и лейте теплую воду строго под корень утром, чтобы не спровоцировать фитофтору.

Замульчируйте грядки сеном или соломой — это удержит влагу и защитит корни от резких перепадов температур в холодные ночи. Удаляйте по 2–3 нижних листа с каждой ветки раз в неделю, начиная снизу от плодов, а также пасынки, которые касаются земли — это улучшит проветривание. Прищипните верхушки высокорослых сортов и удалите новые завязи у поздних кистей, чтобы силы растения ушли на налив уже сформированных плодов. В теплице открывайте двери днем для проветривания и закрывайте на ночь при температуре ниже +10–12 градусов, чтобы снизить риск грибковых болезней. Снимайте плоды в стадии бланжевой спелости (за 4–5 дней до покраснения, когда сахара и витамина С максимум) при угрозе холодов или сырости — дозреют они и дома.

Август не прощает промедления: разумная калийная подкормка и грамотно использованная зола помогут томатам покраснеть раньше срока, а вам — быстрее заняться любимыми заготовками на зиму.

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