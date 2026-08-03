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03 августа 2026 в 10:35

Биолог предупредил о массовом поражении овощей фитофторой в августе

Биолог Воробьев: фитофтора массово уничтожает томаты и картофель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фитофтора чаще всего поражает томаты и картофель, рассказал NEWS.ru биолог и агроном Михаил Воробьев. При этом перцы и баклажаны, по его словам, подвержены этому заболеванию в меньшей степени. Эксперт отметил, что уже в начале августа у тех садоводов, кто не занимался профилактикой, недуг активно бушует на участках.

Холодная роса, прохладная ночь, и весь парник или вся грядка открытого грунта оказывается покрыта черными пятнами. И листья, и стебли, и самое главное, плоды. Плоды после этого становятся горькими, и поэтому, если появились темные пятнышки, значит, это все можно спокойно выбрасывать, потому что это ни в каком виде уже не годится — ни в переработанном, ни тем более в свежем, — сказал Воробьев.

Специалист напомнил, что летом 2010 года, когда в Московской области горели торфяники и до середины августа стояла аномальная жара, томаты и картофель не болели фитофторой. Он подчеркнул, что эта инфекция не поражает культуры в сухом и теплом климате, например, в районе астраханских степей.

Нынешнее лето показывает полную противоположность. Июль нас не порадовал жарой, дожди, погода весьма и весьма умеренная. Поэтому фитофтора, если ей не заниматься, уже начала себя проявлять по полной программе, — отметил Воробьев.

Ранее председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов рассказал NEWS.ru, что дачникам не стоит верить уловкам маркетологов и выращивать на участках под Москвой шпинат-малину и тибетскую малину. По его словам, эти культуры разрастаются на огороде как сорняки, от которых очень сложно избавиться.

Общество
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картофель
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