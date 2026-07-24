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24 июля 2026 в 11:36

Названы две экзотические культуры, которые не стоит выращивать на участке

Садовод Туманов призвал не выращивать на даче шпинат-малину и тибетскую малину

Тибетская малина Тибетская малина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дачникам не стоит верить уловкам маркетологов и выращивать на участках под Москвой некоторые виды экзотических растений, такие как шпинат-малина и тибетская малина, рассказал беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. По его словам, эти культуры разрастаются на огороде как сорняки, от которых очень сложно избавиться.

Не выращивайте на участках некоторые виды экзотических растений, которые пытается навязать агрессивная реклама. У тибетской малины шикарнейшие, красивые и аппетитные ягоды. На фотографиях это сказка, однако вы не станете их есть. Они съедобные, но по вкусу напоминают сырой кабачок — вы сразу будете плеваться, — предупредил он.

По словам садовода, кондитеры иногда покупают ягоды тибетской малины для украшения изделий. Из-за яркости и красоты плодов их продают за большие деньги, заметил Туманов.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что колонновидные яблони очень теплолюбивы и лучше всего растут на юге. По ее словам, чем севернее сад, тем меньше шансов у них вырасти. Для северных широт и Подмосковья подходят лишь три сорта — «останкино», «арбат» и «президент», добавила эксперт.

Общество
малина
садоводы
сорняки
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