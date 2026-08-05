Перестала печь яблочную шарлотку — теперь в тренде вариант с малиной: нежнее и ароматнее классической

Беру малину, яйца и муку — пеку шарлотку с ягодной кислинкой и нежной, как облако, текстурой. Это летний десерт, который готовится быстрее обычной яблочной шарлотки, а вкус у него ярче и свежее. Малина в бисквитном тесте даёт сочные кисло-сладкие вкрапления, которые при запекании карамелизуются, образуя ароматный сироп. Шарлотка поднимается пышной золотистой шапкой, а внутри остаётся влажной и пористой. Никаких сложных техник — просто взбить яйца с сахаром, добавить муку, аккуратно вмешать ягоды и отправить в духовку. Готовится 40 минут, а съедается мгновенно. Идеальный десерт к чаю, когда в холодильнике есть горсть малины.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 200–250 г свежей или замороженной малины, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли, масло для смазывания формы. Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пышной светлой пены (миксером 5–7 минут). Аккуратно вмешайте просеянную муку и соль лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Добавьте малину, осторожно перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметром 22–24 см). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до сухой шпажки. Готовую шарлотку остудите 10 минут в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку с замороженной малиной. Даже те, кто не любит ягоды в выпечке, просили добавки. Кстати, вместо малины можно взять чернику или ежевику — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!