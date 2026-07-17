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17 июля 2026 в 11:00

Просто лью кефир в тертые яблоки — ленивая шарлотка на сковороде: пышная, влажная, с янтарной прослойкой

Фото: D-NEWS.ru
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Просто лью кефир в тертые яблоки — и через 10 минут на сковороде пышная, влажная шарлотка с янтарной прослойкой, которая пахнет корицей и детством. Тесто на кефире поднимается прямо на огне, яблоки карамелизуются по краям, становятся прозрачными и сладкими, а середина остается нежной, как влажный бисквит.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 крупных яблока (кисло-сладких), 2 яйца, 200 мл кефира, 200 г муки, 150 г сахара, 1/2 ч. ложки соды, 1 ч. ложка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоки натрите на крупной терке (кожуру можно оставить). Смешайте яйца с сахаром, влейте кефир, добавьте соду, муку, корицу и соль — замесите тесто до консистенции густой сметаны. Вмешайте яблоки. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7–8 минут. Затем аккуратно переверните с помощью тарелки и жарьте еще 5–6 минут до румянца. Подавайте теплой с медом или сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку за завтраком — дети съели ее еще горячей, даже не дожидаясь чая. Я уменьшила сахар до 100 г и добавила ваниль. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку — станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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