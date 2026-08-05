Хинштейн озвучил число жертв после страшной атаки ВСУ Хинштейн: число жертв в Беловском районе выросло до четырех человек

Число погибших в Беловском районе увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в МАКСе. Кроме того, в результате обстрела ранен 56-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, акубаротравмой и множественными осколочными поражениями.

Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения, — заявил глава региона.

В селе Трошино Рыльского района еще один пострадавший — он подорвался на мине, находясь за рулем автомобиля. Мужчина получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника и ожоги головы, рук и ног. Обоим раненым оказана первая помощь, после чего их направят в областную больницу для дальнейшего лечения.

Ранее в селе Красный Октябрь Белгородского округа мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела и частичную ампутацию стопы в результате детонации взрывного устройства. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, где его поместили в операционную, после чего планировалось перевести в реанимацию травматологического профиля.