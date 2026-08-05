Зумер вспылил и разбил плафон на «Белорусской» Московская полиция задержала дебошира, разбившего плафон на «Белорусской»

Полиция задержала 25-летнего дебошира из Московской области, сообщило МВД в МАКСе. По версии следствия, зумер разбил плафон-светильник на станции метро «Белорусская».

Цели никакой не преследовал. Вспылил и ударил ногой его. Не рассчитывал на то, что слетит стекло. <...> Признаю [свою вину]. Раскаиваюсь. Совершил ошибку. Сожалею, — объяснил свой поступок подросток.

Его задержали через несколько часов после инцидента на Таганской улице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Пока фигуранту дела предъявили только обязательство о явке.

Ранее 25-летний мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре на проспекте Мира. Сотрудники комплекса оперативно потушили огонь. В то же время полиция задержала хулигана, а суд назначил ему десять суток административного ареста.

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