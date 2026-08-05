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05 августа 2026 в 14:55

«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»

Президент Союза блогеров Нырков: не стоит доверять блогерам в вопросах здоровья

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Президент Союза блогеров Денис Нырков на пресс-конференции в НСН на тему: «Яды, БАДы и мухоморы из интернет-доставки: как защитить здоровье россиян» призвал не доверять рекомендациям блогеров в вопросах здоровья. Так он прокомментировал рекламное видео телеведущей Ксении Бородиной, в котором она говорит о том, что ей сделали укол от атеросклеротической бляшки, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Ныркова, он проконсультировался с врачами, которые пояснили, что такой препарат требует регулярного введения — раз в несколько месяцев, а долгосрочных данных о его последствиях пока нет. В связи с этим он призвал россиян не принимать решения на основе публикаций инфлюенсеров, а проверять информацию у нескольких независимых специалистов.

Не верьте никаким блогерам. <...> Если вы хотите проверить информацию, у вас должны быть данные из трех независимых источников. Найдите разных врачей, которые друг с другом не общаются, и задайте им вопросы. Вы увидите разные точки зрения, и тогда примите уже какое-то осознанное решение, — резюмировал Нырков.

Ранее председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил, что продажу опасных БАДов, ядов и мухоморов через интернет-доставку необходимо блокировать автоматически с помощью искусственного интеллекта. По его мнению, нынешняя система реагирования на жалобы работает слишком медленно и неэффективно.

Общество
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Ксения Бородина
блогеры
холестерин
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