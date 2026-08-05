Адская жара массово убивает жителей одной страны

В Республике Корея число жертв аномальной жары достигло 21 человека, превысив прошлогодний показатель, сообщило агентство по контролю и профилактике заболеваний РК на своем сайте. С 15 мая по 4 августа медицинскую помощь в больницах получили 2441 человек.

Только за последние сутки госпитализированы 198 пациентов. В провинции Чхунчхон-Пукто зафиксирован 21-й летальный случай — там на сельскохозяйственном поле скончался 60-летний мужчина.

Ранее британские аналитики заявили, что аномальный зной, засуха и лесные пожары в Европе привели к падению урожайности ряда культур, что грозит подорожанием продуктов, в том числе оливкового масла. По данным экспертов, если погода не улучшится в ближайшее время, рост цен возможен уже осенью из-за снижения пригодных для производства масла оливок.

Кроме того, западные эксперты сообщили, что ущерб Европы от лесных пожаров и аномальной жары превысил €3 млрд (274 млрд рублей). За начальный период пожароопасного сезона выгорело почти 500 тыс. гектаров. Нынешнее лето стало одним из самых жарких в ЕС.